Mindreader to narzędzie AI zaprojektowane, aby pomóc firmom ulepszyć umiejętności zarządzania klientami i komunikacji. Wykorzystuje techniki profilowania AI, których uczono w wiodących bankach, firmach ubezpieczeniowych i firmach z branży nieruchomości w Azji. Wykorzystując zdjęcia profilowe klientów lub ślady cyfrowe (takie jak posty w mediach społecznościowych i wiadomości na czacie), Mindreader analizuje językoznawstwo i fizjonomię, aby przewidzieć ich typ psychologiczny w czterech kategoriach: Rycerz, Odkrywca, Uzdrowiciel i Czarodziej. Narzędzie zapewnia spersonalizowane spostrzeżenia i rekomendacje dotyczące różnych scenariuszy komunikacji, począwszy od podejścia po obsługę zastrzeżeń. Pomaga użytkownikom zrozumieć najlepszy sposób nawiązania kontaktu z klientami w oparciu o ich cechy osobowości, preferencje i style komunikacji. Celem Mindreader jest usprawnienie komunikacji i usuwanie barier poprzez odkrywanie i dostosowywanie się do profilu każdego klienta. Referencje klientów podkreślają korzyści płynące z używania Mindreadera, takie jak skuteczniejsze zamykanie transakcji, zrozumienie języka i preferencji klientów oraz oszczędność czasu i wysiłku w prezentowaniu informacji. Narzędzie to było także prezentowane w różnych mediach. Firmy korzystające z Mindreadera mogą spodziewać się minimalizacji konfliktów, poprawy retencji pracowników i zaoszczędzenia czasu, projektując prezentacje, które przemówią do klientów i odwołują się do ich podświadomości. Narzędzie to przekształca fizjonomię i lingwistykę w praktyczne narzędzia usprawniające komunikację. Aby uzyskać więcej informacji i odpowiedzi na często zadawane pytania, użytkownicy mogą odwiedzić witrynę Mindreader lub skontaktować się bezpośrednio z zespołem.

Strona internetowa: themindreader.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Mindreader. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.