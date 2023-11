Nauka kodowania nigdy nie była tak łatwa! Rozwijaj swoją karierę, twórz aplikacje i strony internetowe, a nawet zostań programistą. Mimo sprawia, że ​​nauka kodowania i zagłębianie się w informatykę jest tak intuicyjna i łatwa, jak to tylko możliwe, dzięki czemu każdy może nauczyć się kodowania — umiejętności stulecia, krok po kroku. Nauczysz się kodować w Pythonie, JavaScript i HTML poprzez praktykę, dzięki krótkim lekcjom kodowania, pisząc kod i uruchamiając go w naszym mobilnym edytorze kodu, który działa jak IDE i pozwala na uruchamianie kodu, interakcję ze społecznością programistów Mimo, twórz projekty, ucz się wielu języków programowania i rób dużo więcej we własnym tempie! Dzięki Mimo możesz wkomponować kodowanie w napięty harmonogram dnia, gdy tylko masz kilka wolnych minut. Używany przez miliony uczniów, Mimo jest najbardziej przystępnym i skutecznym sposobem nauki kodowania w Pythonie, JavaScript, HTML, SQL i nie tylko. Nasze kursy i lekcje programowania są odpowiednie dla każdego, nawet z niewielkim doświadczeniem w kodowaniu lub bez niego.

Strona internetowa: mimo.org

