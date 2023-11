Codedex to nowy sposób nauki kodowania dla dzieci i dorosłych. Podróżuj po fantastycznej krainie Pythona, HTML, CSS lub JavaScript, zdobywaj punkty doświadczenia (XP), aby odblokować nowe regiony i zbieraj wszystkie odznaki we własnym tempie. Potrzebuję pomocy? Dołącz do naszej społeczności, aby uzyskać mentorów kodowania, cotygodniowe wydarzenia i nie tylko. Rozpocznij swoją przygodę już dziś.

Strona internetowa: codedex.io

