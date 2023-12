Mimiran to CRM dla ludzi, którzy kochają obsługę klientów, ale nienawidzą „sprzedaży”. To inne podejście do systemu CRM, który został zaprojektowany tak, aby działał dla Ciebie, pozyskiwał więcej potencjalnych klientów z Twojej witryny, przeprowadzał więcej rozmów z tymi potencjalnymi klientami i przekształcał te rozmowy w (e)podpisanych klientów z przekonującymi propozycjami dostosowanymi do urządzeń mobilnych. Ponadto pozostań w kontakcie z ważnymi dla Ciebie osobami dzięki intuicyjnemu trybowi połączenia. Zbuduj swoją praktykę za pomocą intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego, aby pozostać na szczycie ścieżki sprzedaży. I mierz skuteczność kampanii Google AdWords i Facebook, aż do przychodów.

Strona internetowa: mimiran.com

