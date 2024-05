Microsoft Viva Goals to rozwiązanie do wyznaczania celów i zarządzania, które dostosowuje zespoły do ​​strategicznych priorytetów Twojej organizacji, zapewniając wyniki i prosperujący biznes. Viva Goals umożliwia osobom i firmom organizowanie i śledzenie swoich celów poprzez „Cele i kluczowe wyniki” (OKR). Viva Goals zanurza wszystkich w celu firmy i jej najważniejszych priorytetach oraz tworzy kulturę zaangażowanych pracowników skupionych na osiąganiu wspólnych celów.

