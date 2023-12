Microsoft PowerPoint Online

Współpracuj bezpłatnie dzięki internetowej wersji programu Microsoft PowerPoint. Zapisuj prezentacje w OneDrive. Dziel się nimi z innymi i jednocześnie współpracuj. Microsoft PowerPoint to program prezentacyjny stworzony przez Roberta Gaskinsa i Dennisa Austina w firmie programistycznej o nazwie Forethought, Inc. Został wydany 20 kwietnia 1987 roku, początkowo tylko dla komputerów Macintosh. Microsoft nabył program PowerPoint za 14 milionów dolarów trzy miesiące po jego ukazaniu się. Było to pierwsze znaczące przejęcie firmy Microsoft, w wyniku czego Microsoft utworzył nową jednostkę biznesową dla programu PowerPoint w Dolinie Krzemowej, gdzie mieściła się siedziba Forethought. PowerPoint stał się składnikiem pakietu Microsoft Office, oferowanego po raz pierwszy w 1989 r. dla komputerów Macintosh, a w 1990 r. dla systemu Windows, który był dołączony kilka aplikacji Microsoftu. Począwszy od programu PowerPoint 4.0 (1994), program PowerPoint został zintegrowany z pakietem Microsoft Office i przyjął wspólne wspólne komponenty oraz konwergentny interfejs użytkownika. Udział programu PowerPoint w rynku był początkowo bardzo mały przed wprowadzeniem wersji dla systemu Microsoft Windows, ale szybko wzrósł wraz z wprowadzeniem rozwój systemu Windows i pakietu Office. Od końca lat 90. udział programu PowerPoint w światowym rynku oprogramowania do prezentacji szacowany jest na 95 procent. Program PowerPoint został pierwotnie zaprojektowany do udostępniania materiałów wizualnych do prezentacji grupowych w organizacjach biznesowych, ale stał się bardzo szeroko stosowany w wielu innych sytuacjach komunikacyjnych, zarówno w biznesie i poza nią. Wpływ tego znacznie szerszego wykorzystania programu PowerPoint został odebrany w całym społeczeństwie jako potężna zmiana, co wywołało silne reakcje, w tym porady, że należy go używać rzadziej, inaczej lub lepiej. Pierwsza wersja programu PowerPoint (Macintosh 1987) był używany do produkcji folii do rzutników, drugi (Macintosh 1988, Windows 1990) umożliwiał także tworzenie kolorowych slajdów 35 mm. Trzecia wersja (Windows i Macintosh 1992) wprowadziła wyjście wideo wirtualnych pokazów slajdów do projektorów cyfrowych, które z czasem całkowicie zastąpiły fizyczne przezrocza i slajdy. Od tego czasu kilkanaście głównych wersji dodało wiele dodatkowych funkcji i trybów działania oraz udostępniło PowerPoint poza Apple Macintosh i Microsoft Windows, dodając wersje dla systemów iOS, Android i dostępu do Internetu.

