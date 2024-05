Mesh Payments

Poznaj Mesh, wszechstronną platformę do zarządzania wydatkami, która zapewnia całkowitą kontrolę i wgląd w każdą transakcję. Automatyzuje czasochłonne, ręczne zadania, usprawniając jednocześnie cały przepływ płatności, pomagając lepiej zarządzać i optymalizować płatności firmowe - i oszczędzając godziny zamykania ksiąg co miesiąc. Od podróży po materiały biurowe, płatności dla dostawców i różne wydatki, Mesh zapewnia łatwe rozwiązania w zakresie wydatków dla całego zespołu. - Przypisz karty wirtualne i fizyczne ze wstępnie zatwierdzonymi budżetami, zablokuj karty konkretnemu dostawcy i anuluj kartę w ciągu kilku sekund. Najlepsza część? Możesz pożegnać się z raportami wydatków. - Automatycznie kategoryzuj wydatki, zbieraj i dopasowuj rachunki, upraszczaj przepływy pracy i zatwierdzanie płatności oraz śledź każdy zakup. - Uzyskaj inteligentne, dostosowane do indywidualnych potrzeb statystyki dotyczące całego przepływu pracy związane z płatnościami, w tym opłacalne alternatywy, pakiety cenowe SaaS i możliwości konsolidacji cen. - Pożegnaj ręczne wprowadzanie danych — dzięki usłudze Mesh uzgadnianie jednym kliknięciem natychmiastowo synchronizuje transakcje z systemem ERP, oszczędzając mnóstwo czasu i wysiłku Twojego zespołu. - Uprość zatwierdzanie dzięki bezproblemowemu automatycznemu przekierowywaniu żądań i natychmiastowym powiadomieniom. Więcej informacji znajdziesz na www.meshpayments.com

Strona internetowa: meshpayments.com

