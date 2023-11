MakerCase to aplikacja internetowa służąca do projektowania pudełek lub skrzynek projektowych do wycinarek laserowych i routerów CNC. MakerCase działa w przeglądarce internetowej i automatycznie generuje projekt cięcia w oparciu o specyfikacje użytkownika. Użytkownik wprowadza pożądane wymiary pudełka i grubość materiału, a MakerCase automatycznie generuje trójwymiarowy model pudełka, który można dowolnie obracać. MakerCase umożliwia użytkownikom tworzenie pudełek z płaskimi lub zazębiającymi się krawędziami za pomocą połączeń na mikrowczepy. MakerCase może również generować pudełka otwarte i zamknięte. Kiedy projekt pudełka jest już gotowy, MakerCase spłaszcza trójwymiarowy model do postaci planu i generuje plik SVG lub DXF, który można wysłać bezpośrednio do wycinarki laserowej lub routera CNC. W przypadku cięcia MakerCase może kompensować szerokość szczeliny lub wiązki lasera lub dodawać zaokrąglenia typu dogbone na wewnętrznych narożnikach w celu frezowania CNC.

Strona internetowa: en.makercase.com

