MailBluster is an AWS-powered email marketing platform. Users with an AWS account can connect their AWS SES account to MailBluster and take advantage of the platform's incredible features, including unlimited subscriber storage, segmentation, a fully updated Drag & Drop editor, and an HTML editor, among others, at one of the lowest prices available in the market right now.

Kategorie :

Strona internetowa: mailbluster.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji MailBluster. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.