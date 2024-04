Ujednolicamy cały proces zarządzania i rezerwacji przestrzeni dla nowoczesnych organizacji i zespołów, aby każdy uzyskał możliwie najłatwiejszy dostęp do przestrzeni, sportu i wydarzeń w mgnieniu oka, w dowolnym czasie i bez wysiłku. Locaboo to wiodąca platforma do zarządzania obiektami zajmującymi się przestrzenią, sportem i wydarzeniami w Europie. Nasza platforma jest gotowa do użycia w przestrzeniach roboczych, salach konferencyjnych, coworkingach, obiektach sportowych i instytucjach edukacyjnych, a także salach kulturalnych i eventowych, flocie i wielu, wielu innych...

locaboo.com

