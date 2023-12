Life360 Inc. to firma informatyczna z siedzibą w San Francisco, która świadczy usługi oparte na lokalizacji, w tym udostępnianie i powiadomienia, klientom na całym świecie. Jej główna usługa nazywa się Life360 i jest to rodzinna aplikacja społecznościowa wydana w 2008 roku. Jest to usługa oparta na lokalizacji, zaprojektowana przede wszystkim po to, aby umożliwić znajomym i członkom rodziny udostępnianie sobie nawzajem swojej lokalizacji.

Strona internetowa: life360.com

