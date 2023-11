Upewnij się, że Twoje rachunki są opłacone, abyś mógł skupić się na reszcie. Utrzymuj porządek, śledząc swoje wydatki i planuj z wyprzedzeniem, prognozując przepływy pieniężne i saldo konta. Spłać swój dług. Skorzystaj z naszego raportu salda, aby zobaczyć, ile czasu zajmie Ci to wykonanie, i wychwycić wszelkie sygnały ostrzegawcze na miesiące, zanim coś stanie się problemem. Podczas gdy większość aplikacji do budżetowania koncentruje się na przeszłych wydatkach, dzięki Kualto możesz skupić się na swojej przyszłości, prognozując co tydzień saldo początkowe i końcowe. Możesz sobie pozwolić na więcej, niż myślisz. Dzięki naszemu podejściu do prognozowania możesz zobaczyć, ile możesz wydać i kiedy możesz to wydać! Zobacz konsekwencje swoich decyzji, zanim je podejmiesz. Baw się scenariuszami „co jeśli”, aby móc podejmować właściwe decyzje. Zawsze wiesz, co się zbliża. Użyj statusów transakcji, aby śledzić, co jest jeszcze należne i co zostało zapłacone. Zapłać na czas. Otrzymuj przypomnienia, dzięki czemu wiesz, kiedy rachunki są wymagalne, unikasz opłat za zwłokę i płacisz odpowiedzialnie. Kualto jest jak kryształowa kula, która mówi Ci, ile pieniędzy będziesz mieć w dowolnym momencie, a nie tylko na koniec miesiąca. Dostęp do Twojego konta Kualto można uzyskać za pośrednictwem aplikacji lub przeglądarki. Nie ma potrzeby synchronizowania ani tworzenia kopii zapasowych czegokolwiek. Uzyskaj dostęp do swoich danych z dowolnego miejsca.

