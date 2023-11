Monarch to nowoczesny i odświeżający sposób na zarządzanie pieniędzmi i śledzenie wydatków. Nasz moduł do śledzenia finansów to wszechstronne narzędzie, które pomoże Ci z łatwością osiągnąć najwyższy poziom kontroli finansowej i przejrzystości. Zarządzaj pieniędzmi i śledź wydatki za pomocą niestandardowego pulpitu nawigacyjnego, zmodyfikowanego tak, aby skupiał się na tym, co dla Ciebie najważniejsze. Śledź wydatki, dochody i ogólne oszczędności w prosty i łatwy sposób. Wszystkie aktywa i długi można znaleźć na jednej ujednoliconej liście z synchronizacją kont. Nieważne, w ilu instytucjach finansowych masz konta, Monarch śledzi Twój całkowity majątek netto w jednym, uproszczonym widoku. Oszczędzanie pieniędzy nie musi być skomplikowane. Badania wykazały, że kiedy widzimy, jak nasze krótkoterminowe zachowania wpływają na nasze długoterminowe cele, jesteśmy bardziej skłonni do podejmowania lepszych decyzji. Śledź cele finansów osobistych i zobacz, jak Twoje miesięczne dochody, wydatki i zachowania związane z oszczędzaniem zmieniają się w czasie, wpływając na Twoją przyszłość finansową. Popraw swoje życie finansowe dzięki łatwemu i prostemu, wszechstronnemu narzędziu finansowemu.

Strona internetowa: monarchmoney.com

