Knack jest pionierem w obszarze No Code od ponad dziesięciu lat i obsługuje ponad 5000 klientów, od małych i średnich firm po największe przedsiębiorstwa z listy Fortune 500. Knack umożliwia codziennym innowatorom łatwe pokonywanie krytycznych wyzwań biznesowych. Wykorzystując intuicyjną platformę Knack niewymagającą kodu i sieć ekspertów, zespoły mogą szybko tworzyć niestandardowe aplikacje, które gromadzą dane i zarządzają nimi, automatyzują procesy i przenoszą przepływy pracy do Internetu. Oszczędza to czas, ponieważ twórcy biznesu mogą tworzyć i modyfikować przepływy pracy oraz mieć możliwość rozwiązywania własnych problemów. Knack pomaga rozwiązywać różnorodne funkcjonalne przypadki użycia, takie jak portale klientów i dostawców, niestandardowe aplikacje CRM i zarządzanie projektami, systemy LMS, fakturowanie i zarządzanie kontraktami, logistyka i łańcuch dostaw, planowanie linii lotniczych, katalogi członków i zarządzanie wolontariatem, zarządzanie nieruchomościami i najemcami , Opieka zdrowotna (HIPAA), aplikacje do komunikacji z władzami stanowymi i lokalnymi i nie tylko. Knack pomaga nieprogramistom łatwo tworzyć piękne aplikacje internetowe oparte na danych. Dane można importować z arkuszy kalkulacyjnych i konwertować do internetowej bazy danych. Narzędzia takie jak wyszukiwanie, formularze i tabele służą do tworzenia aplikacji internetowych współpracujących z danymi. Oferujemy specjalne edycje dla służby zdrowia (HIPAA), instytucji rządowych (GovCloud) i zgodności z SOC2. Aplikacje można publikować w dowolnej witrynie i dostosowywać do otaczającego projektu. Wiele wersji można publikować w różnych witrynach i dla różnych odbiorców. Programiści mogą rozszerzać te aplikacje o RESTful API, niestandardowe CSS i obsługę zdarzeń JS.

