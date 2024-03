Bloomerang Volunteer (dawniej InitLive) oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania personelem i wolontariuszami w ramach programów i wydarzeń. Rozwiązanie Bloomerang Volunteer usprawnia rekrutację personelu i wolontariuszy, planowanie, zarządzanie i komunikację za pośrednictwem aplikacji internetowych i mobilnych. Idealny dla organizacji, organizacji non-profit i producentów wydarzeń zarządzających personelem i zespołami wolontariuszy dowolnej wielkości. Bloomerang Volunteer to jedyna platforma, która może wspierać zarówno zarządzanie personelem wydarzenia, jak i codzienne zarządzanie programem wolontariatu. Wykorzystując Bloomerang Volunteer do automatyzacji i usprawniania operacji, nasi klienci mogą zwiększać skalę swoich programów i wydarzeń, rozszerzać możliwości przy jednoczesnym skróceniu czasu administracji i polegać na zaawansowanych raportach danych mierzących swój sukces. Bloomerang Volunteer zapewnia także wspaniałe doświadczenia wolontariackie, oferując możliwość samodzielnego planowania i rejestracji, co pomaga zatrzymać wolontariuszy i zaoszczędzić organizacjom jeszcze więcej czasu.

bloomerang.co

