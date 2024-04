Rozpocznij obserwację na Instagramie i zamień obserwujących w klientów. Kicksta łączy Cię z ludźmi, którzy kochają to, co robisz, a Kicksta specjalizuje się w pomaganiu Ci w zarabianiu na tych relacjach – w wielkim stylu – na Instagramie. Dzięki spersonalizowanym kampaniom Kicksta te osoby stają się częścią idealnej grupy odbiorców, czyli osób zainteresowanych zakupami od Twojej firmy. Kicksta rozumie, że dotarcie do ludzi w świecie Instagrama to coś więcej niż tylko liczba obserwujących. Kicksta dba o to, aby działać we właściwy i odpowiedni sposób – kierując reklamy na właściwe słowa kluczowe, osoby i hashtagi, aby mieć pewność, że Twoje działania marketingowe odniosą sukces. Proces zaangażowania Kicksta obejmuje badania, targetowanie, zasięg i analizę zaangażowania – a także unikalną ofertę Kicksta w zakresie marketingu wpływowego – w celu zidentyfikowania docelowych obserwujących, skalowania i wykładniczego zwiększania odpowiedniej sieci obserwujących oraz konwertowania obserwujących na dolary. Oznacza to odblokowanie nowego kanału marketingowego i więcej rozmów na temat Twojej marki, a jednocześnie generujesz świadomość marki i jej wartość na poziomie znacznie wyższym niż obecnie – a wszystko to bez konieczności wykonywania żadnej dodatkowej pracy.

