Infomaniak kDrive

kDrive to najbezpieczniejsza chmura do współpracy online i uzyskiwania dostępu do dokumentów i plików na wszystkich urządzeniach. Twoje dane są przechowywane wyłącznie w Szwajcarii, w centrach danych środowiskowych wiodącego dostawcy usług hostingowych w kraju. Bezpłatna oferta ik.me oferuje 3 GB przestrzeni dyskowej, a za jedyne 5 euro miesięcznie możesz przechowywać do 2 TB danych w chmurze, która szanuje Twoją prywatność.

Strona internetowa: infomaniak.com

