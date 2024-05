Kafinea to oprogramowanie firmy Madiasoft, francuskiej firmy technologicznej. Madiasoft jest wydawcą innowacyjnego, bezpiecznego oprogramowania SaaS dostosowanego do potrzeb mobilności. Założona w 2005 roku firma Madiasoft ma siedzibę w Paryżu we Francji i zatrudnia pracowników w kilku krajach. Madiasoft oferuje wysokowydajne rozwiązania do zarządzania (ERP - CRM) dla firm każdej wielkości (od 1 do 1000 pracowników) działających w wielu sektorach (przemysł/handel/telekomunikacja/bankowość/usługi...). Kafinea to flagowe oprogramowanie Madiasoft. Centralizuje w jednym narzędziu wszystkie procesy organizacji: fakturowanie, księgowość w czasie rzeczywistym, zakupy, zarządzanie zapasami, automatyczne podpisy, portal klienta itp. Wyróżnia się prostą implementacją (tryb SaaS) oraz nowoczesnymi, intuicyjnymi interfejsami użytkownika. Posiada również kompleksowy zintegrowany interfejs API. Kafinea promuje współpracę i produktywność zespołową. Zmniejsza koszty i ryzyko związane z utrzymaniem złożonej infrastruktury IT. Dopasowuje się do trendów rynkowych i specyficznych potrzeb każdej firmy, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Jest kompatybilny z całym oprogramowaniem zewnętrznym lub wewnętrznym, w tym oprogramowaniem biznesowym.

Strona internetowa: kafinea.com

