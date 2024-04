Konstruktor chatbotów kognitywnych AI bez kodu Juji Studio łączy kognitywną sztuczną inteligencję i psychologię obliczeniową z intuicyjnym graficznym interfejsem użytkownika (GUI), aby umożliwić każdemu tworzenie, wdrażanie i zarządzanie niestandardowymi chatbotami kognitywnymi AI bez użycia kodu i zasobów IT. Z łatwością osiągnij 100-krotne zwiększenie wartości. W przeciwieństwie do innych chatbotów AI, chatboty kognitywne AI posiadają zaawansowane umiejętności miękkie człowieka. Dzięki takim umiejętnościom potrafią aktywnie słuchać swoich użytkowników i reagować empatycznie. Potrafią także czytać między wierszami i automatycznie wyciągać wnioski z rozmów o unikalnych cechach każdego użytkownika, takich jak cechy osobowości Wielkiej Piątki i umiejętności miękkie, a następnie wykorzystywać te spostrzeżenia do głębokiej personalizacji usług dla każdego użytkownika. Juji Studio zostało wykorzystane do automatyzacji różnorodnych i złożonych zadań angażujących ludzi, takich jak rozmowy kwalifikacyjne, szkolenia/korepetycje i przekonująca prezentacja informacji, w różnych dziedzinach, w tym w edukacji, opiece zdrowotnej i zarządzaniu talentami.

Strona internetowa: juji.io

