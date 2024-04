Google AI Studio to oparte na przeglądarce środowisko IDE do prototypowania za pomocą modeli generatywnych. Google AI Studio umożliwia szybkie wypróbowywanie modeli i eksperymentowanie z różnymi podpowiedziami. Gdy zbudujesz coś, z czego będziesz zadowolony, możesz wyeksportować to do kodu w preferowanym języku programowania, obsługiwanym przez API Gemini.

Strona internetowa: aistudio.google.com

