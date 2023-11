Instant Design to narzędzie do projektowania interfejsu użytkownika online. Jest to wspólny szkic online i domowa wersja figmy. Zawiera dużą liczbę zasobów i materiałów projektowych oraz obsługuje import plików źródłowych w formacie szkicu. Wspomaga prace takie jak tworzenie interaktywnych prototypów, uzyskiwanie adnotacji projektowych, szybkie wycinanie rysunków i współpracę zespołową.

Strona internetowa: js.design

