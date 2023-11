Jirav to następna generacja oprogramowania do planowania biznesowego. Nasze kompleksowe rozwiązanie do budżetowania, prognozowania, raportowania i tworzenia pulpitów nawigacyjnych oferuje szybsze wdrażanie i bardziej intuicyjny interfejs przy całkowitym koszcie, który lepiej spełnia potrzeby firm zatrudniających od 5 do 500 pracowników. Jirav oferuje najszybszy czas uzyskania korzyści dzięki natywnym integracjom, które pomagają automatycznie łączyć się w ciągu kilku minut z systemami, w tym NetSuite, Intacct, QuickBooks i Xero, dzięki czemu możesz od razu rozpocząć planowanie.

Strona internetowa: jirav.com

