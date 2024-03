Intract to pakiet analityczny Web3 do rozwijania projektów i społeczności Web3. Intract dostarcza oparte na chmurze oprogramowanie Web3 Marketing, które umożliwia projektom i społecznościom pozyskiwanie członków poprzez spostrzeżenia marketingowe poparte danymi. Nasza platforma obejmuje produkty do zarządzania dostępem społeczności, usługami i marketingiem, które od początku są bezpłatne i można je skalować w celu spełnienia potrzeb związanych z rozwojem Web3 — w dowolnej skali — przed lub po tokenie. ✅ Analityka On Chain ✅ Bramkowanie tokenów ✅ Atrybucja użytkownika Web3 ✅ Śledzenie ROI kampanii ✅ Tworzenie persony dla użytkowników i klientów ✅ Śledzenie konwersji ✅ Identyfikacja nowego użytkownika ✅ Rozpoznawanie wartości portfela

