Interactio to wiodąca platforma rozwiązań zdalnych, która od chwili jej uruchomienia w 2014 r. została wykorzystana do interpretacji i transmisji strumieniowej ponad 42 000 zdarzeń. Obecnie łączy w sobie łatwą w obsłudze i intuicyjną konfigurację z zaawansowaną funkcją RSI (zdalne tłumaczenie symultaniczne) i zdalnym systemem uczestników. Dzięki nieograniczonej liczbie języków i nawet 2000 uczestników w wirtualnym pokoju, Interactio zapewnia bezpieczne i wysokiej jakości rozwiązanie dla ponad 2000 spotkań zdalnych i hybrydowych każdego miesiąca. Korzystając z technologii sieci medialnej Dante, Interactio integruje się z lokalną infrastrukturą sprzętu do konferencji/tłumaczeń ustnych, łącząc zdalną wielojęzyczną platformę ze sprzętem na miejscu. W 2020 r. rozwiązanie Interactio stało się wyborem nr 1 instytucji europejskich, służąc jako pomost komunikacyjny podczas międzynarodowej konferencji darczyńców, która odbędzie się 4 maja 2020 r. „Coronavirus Global Response”. Codziennie Interactio służy jako wielojęzyczna platforma dla uczestników dla przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Departamentu Stanu USA i innych podmiotów rządowych, pomagając w rozwoju demokracji. W ciągu ostatnich 5 lat Interactio zostało także oficjalnym globalnym partnerem TEDx i świadczyło usługi tłumaczeń symultanicznych na konferencjach organizowanych przez Microsoft, Amazon, Google, Mary Kay, Mastercard, Bayer Pharmaceuticals, International Team for Implantology, Lush, J. P. Morgan, Scout24, Dani Johnson, Brian Tracy i inni. Interactio pozostaje najlepiej ocenianym rozwiązaniem RSI w branży z wynikiem 4,8 w serwisie Trustpilot i rekordową liczbą 976 000 uczestników obsługiwanych jednocześnie.

Strona internetowa: interactio.io

