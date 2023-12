Narzędzie IntelliTrans do planowania bram dokowych, DockMaster℠, to aplikacja oparta na modelu SaaS, która zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym niezbędną do łatwiejszego i dokładniejszego planowania spotkań w dokach. Korzystając z DockMaster, spedytorzy i przewoźnicy mogą usprawnić komunikację i zmniejszyć liczbę błędów, usprawnić planowanie pracy i wykorzystać narzędzia raportowania do pomiaru wydajności. Spedytorzy używają DockMaster do planowania odbiorów i dostaw przez wybranych przewoźników, kierując ich do wcześniej przypisanych drzwi załadunkowych lub rozładunkowych. Ponadto przewoźnicy mogą szybko i łatwo planować wizyty w dokach za pośrednictwem DockMaster, bez konieczności wykonywania czasochłonnych rozmów telefonicznych. • Automatyczne lub interaktywne planowanie (do wyboru) • Wydajna widoczność i komunikacja w czasie rzeczywistym • Dostosowywanie reguł biznesowych • Czas cyklu i inne rodzaje raportowania wydajności • Skonfiguruj terminarz spotkań dla dowolnej lokalizacji w ciągu kilku minut w oparciu o reguły biznesowe tej lokalizacji o 2 drzwi lub 200 drzwi o 4 godziny w tygodniu lub 24 godziny/7 dni w tygodniu • Pozwól przewoźnikom na planowanie bezpośrednio w przeglądarce lub wymagaj zatwierdzenia żądanego spotkania • Zezwól na widoczność stanu ładunku wewnątrz lub wewnątrz firmy – dobrodziejstwo dla samodzielności klientów usługa • Korzystaj z planowania jako części kompleksowego rozwiązania IntelliTrans TMS lub używaj go jako samodzielnego • Korzystaj z planowania ruchu wychodzącego i przychodzącego, aby zapewnić wcześniejsze powiadomienie o wysyłce i dowód dostawy w górę i w dół łańcucha dostaw

Strona internetowa: intellitrans.com

