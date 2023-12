DataDocks to oprogramowanie do planowania spotkań w doku, które pomaga zwiększyć wydajność Twojego obiektu. DataDocks to rozwiązanie do planowania doków stworzone w celu poprawy komunikacji, wydajności i wydajności Twojego łańcucha dostaw. Dzięki naszemu oprogramowaniu działającemu w chmurze możesz uzyskać dostęp do swojego harmonogramu w dowolnym miejscu i czasie z możliwością edycji na żywo. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży i opiniom klientów wydaliśmy drugą wersję oprogramowania, dzięki której DataDocks jest najbardziej elastyczną platformą na rynku. Gdy Twoja firma rozwija się i zmienia, jesteśmy z Tobą, dostarczając rozwiązania, które przejmą kontrolę nad Twoją logistyką.

Strona internetowa: datadocks.com

