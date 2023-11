Twój zespół zsynchronizowany. Ponad 160 000 osób korzysta z I Done. To proste, codzienne meldunki i zaawansowane raporty z postępów, dzięki którym możesz zarządzać skuteczniejszymi i produktywniejszymi zespołami.

Strona internetowa: idonethis.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji I Done This. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.