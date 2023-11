Przeglądaj najpopularniejsze witryny wyszukiwania ofert pracy w jednej aplikacji i zapisuj oferty pracy jednym dotknięciem. Zapisuj i śledź wszystkie swoje oferty pracy na tablicy Huntr. Przenoś zadania między etapami i wiesz, na czym stoisz w przypadku każdej możliwości. Śledź ważne daty, takie jak rozmowy kwalifikacyjne, terminy i zadania wrażliwe na czas. Dodaj zadania i notatki związane z poszukiwaniem pracy. Wizualizuj swoje zadania na mapie. Przeglądarka do wyszukiwania ofert pracy: Huntr umożliwia wybranie ulubionych witryn wyszukiwania ofert pracy i przeglądanie ich wszystkich w jednej aplikacji za pomocą jednego wyszukiwania. Znajdź interesującą Cię ofertę pracy i jednym dotknięciem zapisz ją na tablicy Huntr. Potężne narzędzie do śledzenia zadań: Śledź wszystko, co musisz wiedzieć o swoich możliwościach zatrudnienia. Dodawaj zadania, notatki i ważne wydarzenia, takie jak rozmowy kwalifikacyjne, terminy i oferty. Zapisz adres URL wpisu, stanowisko, wynagrodzenie, lokalizację, firmę i inne informacje.

Strona internetowa: huntr.co

