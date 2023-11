HireMojo to platforma automatyzacji zatrudniania, która obejmuje nie tylko wszystkie funkcje ATS, ale wykorzystuje sztuczną inteligencję, Big Data i roboty do automatyzacji wielu ręcznych procesów administracyjnych związanych z zatrudnianiem, umożliwiając Tobie i Twojemu zespołowi skupienie się na ludzkich aspektach zatrudniania, takich jak rozmowy kwalifikacyjne , przedłużanie ofert i negocjowanie umowy najmu. Dodaliśmy także możliwość zlecenia całego procesu rekrutacji przez ocenianego, sprawdzonego, najwyższej klasy rekrutera, który zajmie się za Ciebie całym procesem rekrutacji za ułamek tego, co wydasz w agencji.

Strona internetowa: hiremojo.com

