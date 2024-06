HeadSpin to pierwsza na świecie platforma Digital Experience AI, która łączy globalną infrastrukturę urządzeń hostowaną w chmurze i lokalną, automatyzację testów oraz analizę wydajności i jakości obsługi opartą na technologii ML dla urządzeń mobilnych, Internetu, audio i wideo. HeadSpin umożliwia zespołom inżynieryjnym, QA, operacyjnym i produktowym zapewnienie optymalnych doświadczeń cyfrowych w kanałach dostawy przez cały cykl życia oprogramowania. Dowiedz się więcej na www.HeadSpin.io. Globalna infrastruktura urządzeń Umożliwia kompleksowe testowanie i monitorowanie tysięcy urządzeń w setkach lokalizacji w sieciach rzeczywistych operatorów i Wi-Fi na całym świecie. Nie jest wymagany SDK. Automatyzacja testów i interfejsy API Płynnie integruje się z przepływami pracy CI/CD, umożliwiając testowanie funkcjonalne i wydajnościowe przed i po wydaniu. Wsparcie dla wszystkich frameworków testowych. Wydajność, QoE i uczenie maszynowe Automatycznie wykrywa problemy i wskazuje podstawowe przyczyny we wszystkich warstwach stosu — od ilościowego określenia QoE audio/wideo po widoczność kodu i pakietów. Od wglądu do działania Zapewnia wgląd w regresję i agregację w całym cyklu życia doświadczenia cyfrowego, od planowania i rozwoju po zgłaszanie problemów i operacje. Trendy, alerty i analizy.

Strona internetowa: headspin.io

