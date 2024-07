GoodVision to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji przeznaczone dla osób zajmujących się modelowaniem ruchu i geodetów w inteligentnych miastach. Oferuje narzędzia automatyzacji na różnych etapach projektów drogowych, w tym gromadzenie danych o ruchu AI, modelowanie ruchu i kontrolę ruchu w czasie rzeczywistym. Dzięki GoodVision użytkownicy mogą wygodnie zbierać dane o ruchu do swoich ankiet i korzystać z automatycznej kalibracji modelu ruchu, oszczędzając czas na pracy ręcznej. Narzędzie zapewnia również szczegółowe i dokładne zdarzenia drogowe dla systemów kontroli ruchu w czasie rzeczywistym. GoodVision wykorzystuje sztuczną inteligencję i analizę dużych zbiorów danych, aby zapewnić rozwiązania w zakresie adaptacyjnej kontroli ruchu i planowania przestrzennego, umożliwiając przepływ ruchu w oparciu o bardzo dokładne informacje o ruchu drogowym. Pomaga to rozwiązać problem zatorów w ruchu miejskim, które prowadzą do zanieczyszczenia powietrza, wypadków i znacznych strat ekonomicznych. Zarządzanie ruchem stało się kluczowym i złożonym problemem gmin na całym świecie. Referencje klientów wskazują, że GoodVision to profesjonalny partner oferujący technologię i produkty do rozpoznawania obrazu. Jest chwalony za swój potencjał innowacyjny i wkład w udane projekty badawcze. Narzędzie jest uważane za zaawansowane, szybkie, niezawodne i zapewniające reprezentację wizualną ułatwiającą interpretację danych dla różnych przepływów mobilności. GoodVision oferuje kilka produktów, w tym GoodVision Video Insights i GoodVision LiveTraffic. Firma zapewnia również zasoby, takie jak blog, studia przypadków i portal pomocy. Cieszy się zaufaniem różnych organizacji i pozwala użytkownikom zapisać się do biuletynu, aby otrzymywać najnowsze aktualizacje i aktualności. Polityka prywatności i warunki świadczenia usług są również dostępne na ich stronie internetowej.

Strona internetowa: goodvisionlive.com

