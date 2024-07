Godmode to platforma internetowa zapewniająca dostęp do możliwości automatyzacji autoGPT i babyAGI. Agenci AI są wciąż w powijakach, ale ich możliwości szybko rosną i mamy nadzieję, że Godmode umożliwi większej liczbie osób korzystanie z autonomicznych agentów AI nawet na tym wczesnym etapie. Godmode jest inspirowany Auto-GPT i BabyAGI i obsługuje GPT-3.5 i GPT-4. Godmode to projekt @_Lonis_ i @emilahlback. Dołącz do naszego serwera Discord, aby uzyskać pomoc, omówić projekt i otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach.

Strona internetowa: godmode.space

