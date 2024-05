Fyorin to kompleksowa platforma operacji finansowych, która skupia sieć globalnych instytucji finansowych z dostępem do ponad 220 walut w celu usprawnienia płatności transgranicznych i dostarczania ujednoliconych rozwiązań skarbowych. Zapewniamy globalnym przedsiębiorstwom pojedynczą platformę do globalnych operacji finansowych, umożliwiającą dostęp do wielu instytucji finansowych i natychmiastowe przyspieszanie płatności transgranicznych w celu zwiększenia wydajności, zmniejszenia kosztów i bezproblemowego wchodzenia na nowe rynki. Kluczowe możliwości: Dostęp do ponad 220 walut, ponad 30 szyn płatniczych i 200 krajów Płatności transgraniczne Wirtualne karty wielowalutowe Konta wirtualne (lokalne numery IBAN) Zarządzanie skarbem Wielobankowość Zarządzanie wydatkami Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki z odbiorcami Integracja z systemami ERP i narzędziami księgowymi Multi- zarządzanie dostępem zespołu poziomu

Strona internetowa: fyorin.com

