Four Seasons Hotels Limited, działająca pod nazwą Four Seasons Hotels and Resorts, to międzynarodowa firma zajmująca się luksusowymi hotelami i kurortami z siedzibą w Toronto, Ontario, Kanada. Four Seasons obsługuje obecnie ponad 100 hoteli i kurortów na całym świecie.

Strona internetowa: fourseasons.com

