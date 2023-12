Food Network to amerykański podstawowy kanał telewizji kablowej należący do Television Food Network, G.P., spółki joint venture i spółki jawnej pomiędzy Discovery, Inc. (która posiada 69% udziałów w sieci) a Nexstar Media Group (która jest właścicielem pozostałych 31% ). Pomimo takiej struktury własności kanał jest zarządzany i obsługiwany jako oddział Discovery Networks U.S. Kanał emituje zarówno specjalne, jak i regularne, epizodyczne programy o jedzeniu i gotowaniu. Oprócz siedziby głównej w Nowym Jorku Food Network ma biura w Atlancie, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Detroit, Jersey City, Cincinnati i Knoxville. Według stanu na wrzesień 2018 r. 91 milionów gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych korzysta z sieci Food Network (98,6% gospodarstw domowych z dostępem do telewizji kablowej).

Strona internetowa: foodnetwork.com

