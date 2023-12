ESPN (pierwotnie skrót od Entertainment and Sports Programming Network) to amerykański międzynarodowy, podstawowy kanał sportowy telewizji kablowej, którego właścicielem jest ESPN Inc., będący wspólną własnością The Walt Disney Company (80%) i Hearst Communications (20%). Firma została założona w 1979 roku przez Billa Rasmussena wraz z jego synem Scottem Rasmussenem i Edem Eganem. ESPN nadaje głównie ze studiów zlokalizowanych w Bristolu w stanie Connecticut. Sieć posiada również biura w Miami, Nowym Jorku, Seattle, Charlotte i Los Angeles. James Pitaro pełni obecnie funkcję prezesa ESPN; stanowisko to piastuje od 5 marca 2018 r., po rezygnacji Johna Skippera 18 grudnia 2017 r. Chociaż ESPN jest jedną z odnoszących największe sukcesy sieci sportowych, ESPN spotkało się z dużą krytyką . Obejmuje to oskarżenia o stronnicze relacje, konflikt interesów oraz kontrowersje z poszczególnymi nadawcami i analitykami. Według stanu na wrzesień 2018 r. ESPN jest dostępny dla około 86 milionów gospodarstw domowych korzystających z telewizji (93,2% gospodarstw korzystających z telewizji płatnej) w Stanach Zjednoczonych. Oprócz kanału flagowego i siedmiu powiązanych z nim kanałów w Stanach Zjednoczonych, ESPN nadaje w ponad 200 Państwa. Obsługuje kanały regionalne w Australii, Brazylii, Ameryce Łacińskiej i Wielkiej Brytanii. W Kanadzie posiada 20% udziałów w The Sports Network (TSN) i jej pięciu siostrzanych sieciach. W 2011 roku historia i rozwój ESPN zostały opisane w „ Ci goście mają całą zabawę” . Jest to książka non-fiction napisana przez Jamesa Andrew Millera i Toma Shalesa i opublikowana przez Little, Brown and Company.

Strona internetowa: espn.com

