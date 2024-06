FlowGPT to narzędzie AI, które zapewnia wizualny interfejs dla ChatGPT, narzędzia chatbota na tablicy płóciennej. FlowGPT poprawia strukturę i przejrzystość konwersacji, umożliwiając wielowątkowe konwersacje wizualne. Narzędzie oferuje różne węzły do ​​łatwego zarządzania rozmowami, dzięki czemu użytkownicy mogą mieć oko na całość, dzielić się pomysłami, uzyskiwać opinie i usprawniać swoją pracę. Ponadto FlowGPT zapewnia natychmiastowy dostęp do dokumentów bez opóźnień i zamieszania. Użytkownicy mogą prowadzić badania na dowolny temat dzięki mocy ChatGPT. Narzędzie prezentuje różne przykłady, takie jak wskazówki dotyczące copywritingu, marketing, pisanie literatury faktu i planowanie zdrowych posiłków. Jego cecha równoległości powtarza formę gramatyczną, aby nadać wierszom rytm, podczas gdy cecha antytezy umieszcza dwa przeciwne słowa obok siebie, aby podkreślić przeciwieństwa. Jego epistrofa powtarza się na końcu kolejnych zdań, dodając mały dzwonek. FlowGPT działa w modelu płatności w miarę wzrostu, co oznacza, że ​​nie ma miesięcznych subskrypcji. Zamiast tego użytkownicy płacą tylko za słowa AI, których używają. Platforma wykorzystuje pod maską interfejs API OpenAI ChatGPT do zliczania liczby użytych słów AI, które obejmują zarówno tekst wejściowy, jak i wyjściowy. Ogólnie rzecz biorąc, FlowGPT to potężne narzędzie do wizualizacji i strukturyzacji rozmów AI z elastycznością umożliwiającą zaspokojenie indywidualnych potrzeb.

Strona internetowa: flowgpt.ai

