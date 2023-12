Facebook (stylizowany na Facebook) to amerykański internetowy serwis społecznościowy i serwis społecznościowy z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii oraz flagowy serwis firmy o tej samej nazwie Facebook, Inc. Został założony przez Marka Zuckerberga wraz z innymi studentami i współlokatorami Harvard College Eduardo Saverina, Andrew McColluma, Dustina Moskovitza i Chrisa Hughesa. Założyciele początkowo ograniczyli członkostwo na Facebooku do studentów Harvardu. Członkostwo zostało rozszerzone na Kolumbię, Stanford i Yale, a następnie na resztę Ivy League, MIT i instytucje szkolnictwa wyższego w rejonie Bostonu, następnie różne inne uniwersytety i wreszcie uczniów szkół średnich. Od 2006 roku każdy, kto twierdzi, że ma co najmniej 13 lat, może zostać zarejestrowanym użytkownikiem Facebooka, choć może to się różnić w zależności od lokalnych przepisów. Nazwa pochodzi od katalogów na Facebooku, często udostępnianych studentom amerykańskich uniwersytetów. Dostęp do Facebooka można uzyskać z urządzeń z dostępem do Internetu, takich jak komputery osobiste, tablety i smartfony. Po rejestracji użytkownicy mogą stworzyć profil ujawniający informacje o sobie. Mogą publikować teksty, zdjęcia i multimedia, które są udostępniane innym użytkownikom, którzy zgodzili się być ich „przyjaciółmi” lub, przy innych ustawieniach prywatności, dowolnemu czytelnikowi. Użytkownicy mogą także korzystać z różnych wbudowanych aplikacji, przyłączać się do grup o wspólnych zainteresowaniach, kupować i sprzedawać przedmioty lub usługi w Marketplace oraz otrzymywać powiadomienia o działaniach swoich znajomych z Facebooka i aktywności na stronach Facebooka, które obserwują. Facebook twierdził, że według stanu na grudzień 2018 r. miał ponad 2,3 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie i był najczęściej pobieraną aplikacją mobilną w 2010 r. na świecie. Facebook był szeroko omawiany w mediach i był przedmiotem wielu kontrowersji, często dotyczących prywatności użytkowników (tak jak w przypadku Skandal związany z danymi Cambridge Analytica), manipulacje polityczne (podobnie jak w przypadku wyborów w USA w 2016 r.), skutki psychologiczne, takie jak uzależnienie i niska samoocena, a także treści takie jak fałszywe wiadomości, teorie spiskowe, naruszenia praw autorskich i mowa nienawiści. Komentatorzy zarzucają Facebookowi, że dobrowolnie ułatwiał rozpowszechnianie takich treści.

Strona internetowa: facebook.com

