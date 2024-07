EvolveAI to narzędzie szkoleniowe oparte na sztucznej inteligencji, którego celem jest zapewnienie przystępnej cenowo wiedzy specjalistycznej osobom realizującym swoje cele szkoleniowe. Integruje zaawansowaną sztuczną inteligencję z wiodącymi w branży trenerami, światowej klasy sportowcami i najnowszymi badaniami w celu opracowania niestandardowych planów treningowych. Jednym z głównych aspektów jego funkcjonalności jest klasyczna periodyzacja blokowa, która wykorzystuje trening o niskiej intensywności i dużej objętości. EvolveAI zapewnia sportowcom elastyczność w wyborze różnych stylów i kombinacji najlepszych zestawów do różnych ćwiczeń, takich jak przysiady, wyciskanie na ławce czy martwy ciąg. Te wybory określają następnie objętość treningu. System AI w EvolveAI dostosowuje trening na podstawie analizy treningu, wykorzystując algorytm treningowy zaprojektowany w celu optymalizacji każdego ćwiczenia w makrocyklu. Zapewnia nie tylko prawidłową sekwencję ćwiczeń, ale jest także wyposażony w specjalne filmy wideo i wskazówki szkoleniowe dotyczące właściwej formy i techniki. Narzędzie to zaprojektowano z myślą o oferowaniu opłacalnego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwiązania, eliminującego potrzebę indywidualnych spotkań z coachem. Użytkownicy mogą oczekiwać zoptymalizowanych treningów pod kątem swoich celów, a dzięki konsekwentnemu stosowaniu i regularnym sprawdzaniom mogą efektywnie pracować nad osiągnięciem swoich celów fitness.

Strona internetowa: evolveai.app

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji EvolveAI. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.