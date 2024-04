everviz to narzędzie do wizualizacji online, które pomaga tworzyć interaktywne wykresy i mapy. Umieść swoje interaktywne wizualizacje na swojej stronie internetowej, blogu lub w intranecie - wyeksportuj je jako obrazy lub plik PDF. Wierzymy, że opowiadanie historii za pomocą pięknych interaktywnych wizualizacji sprawia, że ​​przekaz jest łatwiejszy do zrozumienia i bardziej wciągający. Naszą misją jest ułatwienie każdemu tworzenia i publikowania oszałamiających wizualizacji opowiadających fascynujące historie. Wprowadź dane bezpośrednio, upuść plik CSV do edytora, skopiuj i wklej z Excela lub połącz się z bieżącymi danymi za pomocą naszej integracji z Arkuszem Google. Nasz intuicyjny edytor pozwala wybrać typ wykresu, edytować tekst, czcionki i kolory, aby wyróżnić swoje dane.

