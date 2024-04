AnswerDock to rozwiązanie analityczne oparte na sztucznej inteligencji, które wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego w celu zapewnienia odpowiedzi na pytania użytkowników biznesowych, umożliwiając im podejmowanie lepszych i szybszych decyzji w oparciu o dane, bez konieczności korzystania z analityków danych. Możesz wypróbować produkt bezpłatnie, rejestrując się. Będziesz mógł przesyłać własne dane i korzystać z większości funkcji AnswerDock w bezpłatnej wersji. Korzystając z AnswerDock, użytkownicy biznesowi tworzą własne raporty i pulpity nawigacyjne, wpisując swoje pytania, podobnie jak podczas korzystania z wyszukiwarki internetowej. Na przykład użytkownicy mogą wpisać 10 najlepszych sprzedawców według wzrostu liczby potencjalnych klientów w tym kwartale. AnswerDock przeprowadza analizę i natychmiast wyświetla optymalną wizualizację. AnswerDock uruchamia zaawansowane algorytmy eksploracji danych, aby odpowiedzieć na pytania zadawane w języku naturalnym, takie jak: • Co zwiększa mój współczynnik konwersji? • Dlaczego wczoraj sprzedaż wzrosła? • Co powoduje opóźnienie statusu przesyłki? • Jak odsłony strony wpływają na przychody? AnswerDock łączy się z różnymi źródłami, od plików Excela, przez relacyjne bazy danych (Mysql, SQL Server,…) po interfejsy API innych firm, takie jak Google Analytics. Użytkownicy mogą tworzyć dashboardy łączące wiele źródeł, umożliwiając im zintegrowany wgląd w swoją działalność. Specjaliści z branży zajmujący się dowolną funkcją biznesową mogą używać AnswerDock do łatwego eksplorowania danych swojej firmy za pomocą intuicyjnego interfejsu przypominającego wyszukiwanie i bez wymaganego szkolenia. AnswerDock wspiera specjalistów m.in. z takich branż jak handel detaliczny i e-commerce, finanse i ubezpieczenia, opieka zdrowotna, transport i logistyka, komunikacja i media, produkcja. AnswerDock zapewnia kompleksową platformę danych z mnóstwem funkcji: • Przetwarzanie języka naturalnego • Automatyczny wybór wykresu • Ponad 30 interaktywnych typów wykresów • Ponad 50 opcji dostosowywania • Eksploracja danych i odkrywanie wniosków • Wyjaśnianie analiz • Niestandardowe słowa kluczowe • Automatyczne indeksowanie danych • Udostępnianie i współpraca • Kolumny oparte na formułach • Łączenia zestawów danych • Konsola administracyjna • Zaplanowane ładowanie danych • Eksport do pliku CSV, PNG lub PDF • Uprawnienia do kolumn, wierszy i zbiorów danych • Zarządzanie użytkownikami • Interaktywne pulpity nawigacyjne

