Evenium zapewnia intuicyjną technologię, dzięki której możesz łatwo zarządzać swoimi wydarzeniami, zapewniając jednocześnie uczestnikom lepsze i bardziej wciągające wrażenia. Nasza platforma upraszcza zarządzanie każdym etapem cyklu życia wydarzenia, zapewniając jednocześnie dane i spostrzeżenia potrzebne do maksymalizacji wartości. Opierając się na interakcji, Evenium umożliwia tworzenie dynamicznych i interaktywnych środowisk edukacyjnych, które pozwalają uczestnikom na interakcję z treścią, prelegentami i sobą nawzajem – wszystko w czasie rzeczywistym. SPRZEDAŻ BILETÓW I REJESTRACJA Zapewnij bezproblemowy proces rejestracji dla wszystkich – łącznie z Tobą: • Zarządzaj rejestracją, sprzedażą biletów i płatnościami w jednym miejscu. • Utwórz niestandardową witrynę internetową wydarzenia za pomocą naszego łatwego w użyciu narzędzia do tworzenia witryn internetowych. • Łatwa rejestracja online zarówno dla prelegentów, jak i uczestników. • Automatyczne przypomnienia, e-maile uzupełniające i szczegółowe analizy. ZARZĄDZANIE WYDARZENIAMI Skoncentruj się na dostarczaniu uczestnikom wciągających wrażeń, podczas gdy my zajmiemy się logistyką: • Twórz niestandardowe programy i harmonogramy. • Zarządzaj uczestnikami, prelegentami, sponsorami i wystawcami w jednym miejscu. • Uzyskaj dostęp do szczegółowych analiz i raportów, aby lepiej informować o podejmowaniu strategicznych decyzji. • Łatwe przeglądanie i zarządzanie listami pokojów i trasami podróży. INTERAKTYWNOŚĆ Zwiększ swój zasięg i spraw, aby Twoje wydarzenie było bardziej włączające, umożliwiając przyłączenie się większej liczbie osób niezależnie od ich lokalizacji, zapewniając jednocześnie wciągające doświadczenie edukacyjne: • Transmisja na żywo i współpraca • Ankiety na żywo i sesje pytań i odpowiedzi • Możliwości tworzenia sieci wirtualnych Nasza platforma jest przyjazna dla użytkownika i zaprojektowany tak, aby wydarzenie przebiegało płynnie i efektywnie. Nie przegap tej okazji, aby ulepszyć swoje następne wydarzenie i pozostawić trwałe wrażenie na uczestnikach. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i zaplanować demonstrację.

