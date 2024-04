Espressive zapewnia pomoc w cyfrowym miejscu pracy, gotową do zastosowania w przedsiębiorstwie, która zmniejsza koszty, jednocześnie zwiększając doświadczenie, produktywność i satysfakcję pracowników od pierwszego dnia. Espressive Barista, nasz wirtualny agent wsparcia (VSA) dla przedsiębiorstw, łączy idealne połączenie cyfrowego doświadczenia, inteligencji i automatyzacji, aby zapewnić pracownikom samopomoc przekraczającą ludzkie możliwości i podnosząc poziom doświadczenia związanego z uzyskiwaniem pomocy w pracy. Barista wciela się w rolę agenta serwisowego, wnosząc to, co najlepsze w ludzkich doświadczeniach, w połączeniu z najlepszą sztuczną inteligencją. Wykorzystując zastrzeżony i specyficzny dla domeny model dużego języka (LLM), chmurę języka pracowników, a także integrację z uogólnionymi LLM, Barista automatyzuje rozwiązywanie pytań, problemów i próśb pracowników dzięki spersonalizowanym środowiskom, które skutkują przyjęciem przez pracowników od 80 do 85 % i zmniejszoną głośność połączeń z działem pomocy technicznej z 50% do 70%.

espressive.com

