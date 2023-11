Skuteczna i przyjazna rekrutacja. eRecruiter to najpopularniejsza w Polsce platforma do zarządzania rekrutacjami, z której codziennie korzystają tysiące rekruterów do pozyskiwania aplikacji o pracę, kontaktu z kandydatami i współpracy z biznesem z jednego miejsca. System ten pomaga także zarządzać klauzulami zgody kandydatów i uwzględnia nowe prawa kandydatów.

Strona internetowa: system.erecruiter.pl

