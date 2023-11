Epic to wiodąca cyfrowa platforma do czytania dla dzieci do 12 roku życia! Nasza zabawna, bezpieczna dla dzieci, interaktywna aplikacja do czytania wzbudza ciekawość i pewność czytania, umożliwiając dzieciom swobodne rozwijanie swoich zainteresowań, zapewniając natychmiastowy i w każdej chwili dostęp do biblioteki zawierającej tysiące książek, audiobooków, filmów edukacyjnych i nie tylko.

Strona internetowa: getepic.com

