Eddy Travels to asystent podróży oparty na sztucznej inteligencji (AI), którego celem jest uproszczenie i ulepszenie wyszukiwania najlepszych ofert turystycznych. Koncentrując się przede wszystkim na poprawie wydajności, asystent AI zapewnia wygodną platformę do wyszukiwania między innymi lotów, hoteli i wynajmu samochodów. System został zaprojektowany tak, aby oferować konsumentom spersonalizowane wyniki w ciągu kilku sekund, znacznie redukując czas i wysiłek wymagany tradycyjnie w planowaniu podróży i rezerwacji. Usługi asystenta obejmują również zautomatyzowaną sprzedaż i wsparcie, dając firmom możliwość ulepszenia obsługi klienta i generowania sprzedaży przy ograniczonej interwencji człowieka. Eddy Travels pomaga nie tylko w znajdowaniu opłacalnych ofert, ale także zapewnia bezproblemowy proces rezerwacji, dzięki czemu jest wszechstronnym wirtualnym asystentem podróży. Technologia, która to umożliwia, opiera się w dużej mierze na uczeniu maszynowym i wyrafinowanych komponentach oprogramowania. Eddy Travels powstało przy wsparciu Techstars, ogólnoświatowej sieci pomagającej przedsiębiorcom odnieść sukces.

