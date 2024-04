Easy Insight zapewnia niedrogą i łatwą w użyciu analizę biznesową SaaS. Natychmiastowe połączenia z innymi popularnymi produktami SaaS, takimi jak Basecamp, Zendesk i Salesforce, są dostarczane z gotowymi pulpitami nawigacyjnymi, dzięki którym możesz szybko rozpocząć pracę i uzyskać natychmiastowe wyniki. Prosty kreator raportów pomaga szybko dostosować lub utworzyć nowe raporty od podstaw w różnych wizualizacjach. Jeśli chcesz wyjść poza połączenie z jednym lub dwoma produktami SaaS, Easy Insight zapewnia solidne możliwości ETL w samym produkcie, które pomogą Ci importować dane w postaci plików płaskich lub relacyjnych baz danych, przekształcać i łączyć dane z innymi źródłami danych oraz tworzyć wszystko od pięknych pulpitów menedżerskich po szczegółowe tabele. Rozbudowane i łatwe w użyciu funkcje zabezpieczeń ułatwiają ograniczenie liczby danych widocznych dla użytkowników, dzięki czemu możesz skorzystać z jednego pulpitu nawigacyjnego i zaprezentować go w różny sposób wszystkim osobom w organizacji. Każdy przedstawiciel handlowy będzie miał dostęp do swoich własnych danych, a każdy kierownik projektu do własnych projektów, a wszystko to będzie działać na tym samym podstawowym zestawie pulpitów nawigacyjnych, co radykalnie obniży koszty przeróbek.

