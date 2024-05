DMSi Software

DMSi wprowadza nowe technologie i nowe pomysły do ​​branży materiałów budowlanych poprzez nasze specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania biznesem. Rewolucjonizujemy jeden z największych i najbardziej krytycznych sektorów na świecie. Na szczęście lubimy wyzwania. Mamy stanowiska dla osób, które lubią szkolić się z naszego oprogramowania, badać i rozwiązywać problemy biznesowe klientów oraz optymalizować łańcuchy dostaw za pomocą rozwiązań szytych na miarę. Mamy stanowiska dla inżynierów oprogramowania, projektantów, inżynierów systemów, analityków, właścicieli produktów i menedżerów produktów, którzy badają innowacyjne technologie i tworzą interfejsy ludzkie. Mamy stanowiska, które sprawiają, że nasza firma tętni życiem w sprzedaży, marketingu, zasobach ludzkich i księgowości, co pomaga rozwijać naszą markę i nasz zespół. To, co nas motywuje, to otaczanie się bystrymi, życzliwymi i ciekawymi ludźmi, którzy kochają nieograniczone możliwości, jakie oferuje oprogramowanie komputerowe dla przedsiębiorstw.

