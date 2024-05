W przypadku rozproszonych zespołów technologicznych i badawczo-rozwojowych trudno jest zgromadzić wszystkich inżynierów, zespoły produktowe i interesariuszy biznesowych na tej samej stronie. Aby rozwiązać ten problem, DemoHop organizuje internetowe wydarzenia prezentujące, które w ciągu kilku krótkich godzin gromadzą pracowników i ich pomysły. Mamy duże firmy, które korzystają z DemoHop, aby łączyć swoich pracowników i usprawniać współpracę. Rzeczywistość jest taka, że ​​narzędzia do codziennych spotkań, takie jak Teams czy Zoom, nie sprawdzają się najlepiej w pomaganiu ludziom w poznawaniu się, identyfikowaniu ekspertów czy rozpowszechnianiu pomysłów. DemoHop umożliwia czołowym na świecie zespołom technologicznym 1) maksymalizację zwrotu z inwestycji w technologie, 2) rozpowszechnianie innowacji i najlepszych praktyk oraz 3) pobudzanie pracowników. Aby to osiągnąć, magia DemoHop polega na formacie, w którym uczestnicy wybierają swoją własną przygodę, który pozwala ludziom spędzić czas na najważniejszych dla nich tematach. Tworzy to niezwykle wciągającą współpracę z uczestnikami, zapewniając DemoHopowi wysoki poziom NPS wynoszący 80! Wydarzenia DemoHop są łatwe w konfiguracji, skalowalne dla setek lub tysięcy pracowników i są tworzone dla przedsiębiorstwa ze wszystkimi oczekiwanymi funkcjami bezpieczeństwa i raportowania. A co najlepsze, DemoHop nie jest jedynie przedsięwzięciem jednej czwartej, ale staje się istotną częścią kultury zespołu technologicznego i cennym zasobem dla wszystkich przez cały rok.

Strona internetowa: demohop.com

