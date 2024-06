DeepHow to pierwsze rozwiązanie AI do gromadzenia i szkolenia specjalistycznej wiedzy w zakresie rzemiosła. Zasadniczo jest to platforma wideo i aplikacja do przechwytywania, która umożliwia organizacjom przechwytywanie procesów na inteligentnym urządzeniu, przesyłanie ich na platformę za pośrednictwem chmury, a następnie wykorzystanie sztucznej inteligencji do segmentowania, transkrypcji i tłumaczenia wideo na kroki i języki odpowiednie dla ich potrzeb. wielojęzyczna siła robocza. Pracownicy mogą uzyskać dostęp do filmów w dowolnym momencie, co pozwala im szybciej wdrożyć się do pracy i efektywniej podnosić kwalifikacje dzięki zastrzeżonym procesom firmy. Tradycyjnych metod uczenia się, takich jak SOP oparte na tekście, nie można skutecznie aktualizować, a przeciętny pracownik wolałby dziś korzystać z wideo, aby zdobyć nowe umiejętności. Mogą oglądać eksperta bezpośrednio na ekranie i samodzielnie naśladować jego wiedzę. Tworzenie treści wideo nie musi być trudne ani wymagać wsparcia profesjonalnego zespołu zajmującego się produkcją wideo wyposażonego w drogi sprzęt. Utrzymuj ciągłość pracy linii i lepiej ucz swój zespół dzięki platformie szkoleniowej wideo DeepHow opartej na sztucznej inteligencji.

Strona internetowa: deephow.com

